Il saluto di Luca Zingaretti a Camilleri: mi hai spiazzato

Milano, 17 lug. (askanews) - "E alla fine mi hai spiazzato ancora una volta e ci hai lasciato". Inizia così il lungo post su Instagram con cui Luca Zingaretti ha dato il suo addio ad Andrea Camilleri. La penna dello scrittore ha creato il personaggio del commissario Montalbano, il talento dell'attore gli ha dato vita in una serie di film tv diventanti culto.

"Un Maestro prima di tutto, un uomo fedele al suo pensiero sempre leale, sempre dalla parte della verità che ha raccontato tutti noi e il nostro paese", lo definisce l'attore. "Mancherai. È inevitabile, è doveroso".

"Adesso te ne vai e mi lasci con un senso incolmabile di vuoto" conclude "ma so che ogni volta che dirò, anche da solo, nella mia testa, "Montalbano sono!" dovunque te ne sia andato sorriderai sornione, magari fumandoti una sigaretta e facendomi l occhiolino in segno di intesa, come l ultima volta che ci siamo visti a Siracusa. Addio maestro e amico, la terra ti sia lieve! Tuo Luca".