Esce il nuovo video di Numa, collage di selfie dei fan

Roma, 15 lug. (askanews) - Un omaggio all'amore e alla condivisione. Esce il videoclip di Numa, "The Secret Key", dove il potere della condivisione, dell amore e della gioia possono renderci protagonisti di un mondo migliore e di una vita più felice e consapevole. In quest'epoca segnata dalla solitudine interiore e dall alienazione causate dall uso improprio ed eccessivo della tecnologia e dei social media - informa una nota - Numa mette in risalto le capacità delle persone comuni di sapersi ancora incontrare, parlare, mettersi in gioco utilizzando quegli stessi social media come mezzo di comunicazione ed interazione fra coloro che condividono il comune intento di sorridere alla vita e sostenere il valore dell amicizia.

"Questo video - sottolinea Numa - è il frutto dell'amore e della partecipazione di tantissimi amici e fans da tutto il mondo, ed anche di chi ha colto un momento gioioso per lasciare semplicemente un saluto. Ci dimostra che ci si può sentire vicini quando i valori ci accomunano e quando si può fare del bene con la forza dell'unità, abbattendo le distanze e l'indifferenza".

Le immagini amatoriali, naturali e spontanee, si sono assemblate in un videoclip musicale professionale, diretto e curato da Milena Esposito, anche per l'editing video e la grafica. I video-selfies che compongono il videoclip sono girati principalmente dai fans di Numa che, con i propri cellulari, hanno dimostrato il loro affetto e la loro partecipazione da ogni parte del mondo, interpretando con fantasia ed ironia i versi della canzone. Anche Numa ha preso parte al videoclip, cantando per le strade di Londra, Lecce ed Alberobello, seguita da Roberto Leone, direttore della fotografia e tecnico cinematografico (che ha preso parte a produzioni cinematografiche importanti per Muccino, Tornatore, Verdone e produzioni musicali come Baglioni e Morandi) in Lecce, e affiancata in presa diretta dal regista Luca Bizzi (Bubi Video) in Alberobello; grazie alla collaborazione e gentile accoglienza del sindaco Michele Longo.

Il brano "The Secret Key" è prodotto da Vittorio Giannelli (compositore di colonne sonore per il cinema, per 'Walt Disney') e Matteo Caretto (produttore, arrangiatore e sound engineer per 'Scene Music'); composto per la parte musicale da Max Minoia (autore, produttore, sound engineer che ha collaborato con artisti come Gianni Morandi e Renato Zero) e Velka; arrangiato da Phil Palmer (produttore, arrangiatore, compositore e chitarrista fra i più conosciuti al mondo) che ha collaborato alla scrittura del testo insieme a Numa e Winnie Hiller (produttrice e voice/acting teacher per NCIS Los Angeles and Grammy Awards). I cori sono di Jamie Squire.