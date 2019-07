Marco Mengoni live con "Fuori Atlantico Tour", ad emissioni zero

Roma, 15 lug. (askanews) - Dopo il successo dell'album doppio platino e un tour sold out in Italia ed Europa con oltre 200mila biglietti venduti, nell'anno in cui festeggia i 10 anni di carriera con 50 dischi di platino, Marco Mengoni è ripartito con il suo nuovo viaggio live. "Fuori Atlantico Tour", prodotto da Live Nation, ha debuttato ieri sera dal Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma), il primo di una serie di speciali appuntamenti live, alla scoperta della natura e delle bellezze italiane, a emissioni zero, grazie al lavoro svolto con Green Nation e AzzeroCO2, per il calcolo e la compensazione delle emissioni associate al tour.

Con questo tour, Mengoni invita il suo pubblico a scoprire i luoghi nascosti del Paese, testimoniando ancora una volta la sua attenzione per l ambiente, la cultura e la bellezza, temi che hanno accompagnato tutto il progetto fin dal principio.