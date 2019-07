Fondi Russia, Salvini: ritengo ridicola questa inchiesta

Roma, 12 lug. (askanews) - "Ritengo ridicola questa inchiesta". Così il leader della Lega e ministro dell Interno Matteo Salvini durante una conferenza stampa al Viminale. "Non ci sono i soldi russi, non conosco i petrolieri russi, conosco gestori di discoteche italiane, alcuni dei quali con parentele russe", ha detto, durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato la firma di un protocollo d'intesa con i gestori delle discoteche.

"Io ho totale fiducia nella giustizia che andrà fino in fondo in questa preziosissima indagine. E se c'è un rublo fuori posto sarò il primo ad arrabbiarmi. Suppongo non ci siano", ha concluso Salvini.