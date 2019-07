Trofei e altri cimeli di Boris Becker all'asta per pagare debiti

Roma, 10 lug. (askanews) - Coppa Davis, Wimbledon, foto, racchette, orologi: 82 pezzi tra trofei e memorabilia appartenenti all'ex star tedesca del tennis Boris Becker messi all'asta online dalla società britannica Wyles Hardy per cancellare parzialmente i debiti del campione in bancarotta.

Cimeli raccolti in una lunga carriera di successi: Becker fu il più giovane vincitore della storia di Wimbledon a 17 anni nel 1985 ma abbandonati i campi da tennis deve disfarsene per ripianare la difficile situazione finanziaria. Un tribunale di Londra lo ha dichiarato fallito nel 2017. Il curatore fallimentare dei beni del tennista, Mark Ford: "I trofei più famosi sono quelli di Wimbledon, anche le Renshaw Cup sono molto popolari. Ma forse quello degli Us Open è più interessante per il mercato americano, penso sia il lotto d'asta numero uno". "Il signor Becker - ha aggiunto - ha chiesto più volte se può indicare qualcuno per l'acquisto di alcuni articoli, è comprensibile che ci sia affezionato, siamo sempre stati aperti alla prospettiva di una vedita a qualcuno legato a lui, naturalmente non con i suoi soldi".

Al momento sono arrivate offerte da 30 paesi, ma Ford ha fatto appello a chiunque sia in possesso di altri trofei che mancano all'appello a farsi avanti. Ce ne sono alcuni esposti in musei o dimenticati in altri luoghi. E servono parecchi soldi per rimborsare i creditori.