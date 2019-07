Terzo attacco di tremore per Merkel, che poi rassicura "Sto bene"

Berlino, 10 lug. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata vista tremare per la terza volta in meno un mese, durante la visita del premier finnico a Berlino. Dalle immagini di France Presse tv si vede la 64enne cancelliera tremare, tentando di nasconderne gli effetti stringendo i pugni, accanto ad Antti Rinne durante la parata militare organizzata in onore dell'ospite.

"Sto benissimo e non c'è di nulla di cui preoccuparsi!", ha poi commentato Merkel, mantenendo ancora una volta stretto riserbo sull'eventuale tipo di disturbo di cui potrebbe essere affetta.

L'ultima crisi di tremore è avvenuta meno di due settimane fa, il 27 giugno per l'esattezza, quando Merkel aveva cominciato visibilmente a tremare durante un incontro con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

La prima volta che la cancelliera ha mostrato questi tremori in pubblico è stato il 18 giugno durante la visita, sempre a Berlino, del presidente ucraino Zelensky. La cancelliera si è limitata a lasciare intendere che si era trattato di un banale problema di disidratazione mentre il suo fedele portavoce, Steffen Seibert, è intervenuto più volte per fugare ogni dubbio sulle condizioni di salute della "Kanzlerin".