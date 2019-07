Sofia Vergara si scatena con "Despacito" nella notte di Capri

Capri, 10 lug. (askanews) - L'attrice e modella di origine colombiana naturalizzata statunitense Sofia Vergara è in vacanza in Italia ed è stata immortalata mentre si scatenava nella notte caprese in compagnia del marito Joe Manganiello e di alcuni amici.

Gonna lunga bianca e top in pizzo, la Gloria Delgado-Pritchett della serie tv "Modern Family" è salita sul palco della famosa taverna "Anema e Core" dell'isola e si è lasciata andare con movenze sexy accanto ai musicisti della band sulle note di "Despacito".