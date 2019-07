Danza nei parchi al tramonto a Pyongyang

Roma, 10 lug. (askanews) - Poco importa se non si ha senso del ritmo o poca dimestichezza con i passi di danza, quando sta tramontando il sole a Pyongyang, la gente si ritrova nei parchi, come in quello di Moran, per ballare in compagnia su brani di musica tradizionale.

Una scena di vita quotidiana, tra le poche che trapelano in mezzo alle immagini ufficiali e di parate militari nella rigidissima Corea del Nord di Kim Jog-un