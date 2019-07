Ambasciatore Altana: italiani in Finlandia attivi e ben inseriti

Roma, (askanews) - Gli italiani che vivono in Finlandia sono una comunità attiva e ben inserita, in tantissimi settori di attività, e sia a Helsiki che nelle altre città del Paese puntano molto sulla trasmissione e la diffusione della cultura e della lingua italiana. Lo ha spiegato ad askanews l'ambasciatore d'Italia a Helsinki Gabriele Altana, in occasione della visita del Club Passione Rossa Ferrari in Finlandia.

"La comunità si aggira intorno alle 5.000 persone tra gli iscritti all'Aire e i residenti temporanei. E' una comunità composta da persone che risiedono qui in fin dall'inizio degli anni Settanta in poi in parte da una seconda generazione che ha inziato ad arrivare a partire dall'ingresso della Finlandia nell'Unione europea tra il 1995 e il 1996. Sono molto ben inseriti in tutti i settori di attività, con una presenza importante nel settore accademico e della ricerca, nelle grandi aziende finlandesi o nelle filiali finlandesi di grandi multinazionali. E' una comunità molto vivace. Quest'anno hanno organizzato un grande festival italiano in concidenza con la Festa della Repubblica che ha avuto un grande successo qui a Helsinki.

Anche in altre città, oltre Helsinki, ci sono gruppi che si danno da fare per mantenere il legame con l'Italia e soprattutto per diffondere lo studio della lingua e della cultura italiana che è molto imporante soprattutto nei numerosi casi di famiglie con genitori italiani e finlandesi: la pressione dell'ambiente, il fatto che si studino lingue staniere fin dalle elementari, può tendere a mettere un po' in disparte l'italiano. Invece queste iniziative forniscono un contributo efficace per risalire la china e avere bambini bilingue, trilingue o anche quadriligue con una certa serenità".