Unesco, Mibac: "Dopo Valli Prosecco ora le sfogline di Bologna"

Roma, 9 lug. (askanews) - Dopo il riconoscimento Unesco delle Colline del Prosecco, il ministero Beni culturali lavora sui prossimi obiettivi. Come annuncia Lucia Borgonzoni, sottosegretario al Ministero per i Beni e le attività culturali.

"Ieri mentre eravamo a Baku a festeggiare il riconoscimento delle Valli del Prosecco, stavamo ragionando sui nuovi obiettivi. Per il patrimonio materiale abbiamo Padova e Giotto il prossimo anno, e il dossier pronto anche per i Portici di Bologna. Invece per i beni immateriali, vogliamo mettere la pizzica insieme ad altre nazioni. Vogliamo anche iniziare a ragionare sulle sfogline di Bologna".