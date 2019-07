Oltre 100 film e migliaia di ragazzi al Giffoni film festival

Giffoni Valle Piana, 9 lug. (askanews) - Oltre 100 film, 6200 giurati provenienti da circa 50 Paesi del mondo, più di 200 eventi gratuiti e un pubblico atteso di 300mila persone. Tante anteprime: dal nuovo "Men in black" a "LA rivincita delle sfigate". I numeri della 49esima edizione del Giffoni Film Festival, festival del cinema per ragazzi, in programma dal 19 al 27 luglio, raccontano di un evento sempre più vivo, in evoluzione e giovane, alla soglia dei 50 anni di attività. Al centro sempre loro, i ragazzi, spiega Carlo Gubitosi, direttore di Giffoni Experience.

"I nostri giovani potranno parlare di cultura con il ministro della Cultura Alberto Bonisoli, di cinema con Lucia Borgonzoni sottosegretario al ministero dei Beni culturali, di scuola col minitro dell'Istruzione Bussetti. Avrano l'opportunità di chiedere e sapere. Il loro futuro è il futuro del nostro Paese".

Il tema di quest'anno è "Aria", nel nome della sostenibilità ambientale e alla tutela delle risorse naturali, tema caro al festival così come i valori di "integrazione, dell'accoglienza, dello scambio e della condivisione di cultura e tra culture".