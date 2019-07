L'eorina "Mulan" torna in live action: il primo trailer

Roma (askanews) - La principessa Mulan torna sul grande schermo in carne ossa. Ecco il primo trailer della rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione Disney del 1998. "Mulan" arriverà nei cinema italiani nel 2020.

E' regista Niki Caro a portare sul grande schermo la storia di questa leggendaria guerriera, giovane donna senza paura che combatte per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese. Quando l'Imperatore della Cina decide che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale per difendere il Paese dall'attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Mulan è interpretata da Yifei Liu.