Sostenibilità, Luigi Abete: elemento essenziale del fare impresa

Treia, 5 lug. (askanews) - Da semplice forma di social responsibility a elemento essenziale del fare impresa. Così è cambiato per il presidente di BNL Gruppo BNP Paribas, Luigi Abete, il rapporto tra il mondo imprenditoriale e la sostenibilità. "Oggi le imprese in grandissima parte, certamente tutte quelle internazionalizzate hanno capito che o fanno prodotti e servizi sostenibili che come tali possono essere accettati e condivisi dalla clientela o hanno comportamenti coerenti e quindi anche come soggetti, come marchi, sono apprezzati, oppure non hanno un futuro - ha spiegato Abete al seminario estivo della Fondazione Symbola a Treia -. Quindi di fatto quello che prima era un "addendum" adesso è diventato un elemento strutturale del processo produttivo. Il che significa che c'è un grande spazio per fare di più e una grande sfida per tutti per accelerare l'attenzione alle problematiche di sostenibilità non solo ambientale ed economica ma anche sociale".