Il 4 luglio anti Trump, fra contestazioni e parate multietniche

Washington, 5 lug. (askanews) - Mentre gli aerei militari sfrecciavano sul National Mall alla fine del discorso del presidente Trump, nel 4 luglio più politicizzato e militarizzato di sempre, accusano i suoi critici, è andata in scena anche la più classica delle parate per le strade di Washington: fra aquile a stelle e strisce e bandiere americane enormi.

"La parata mi fa sentire americano, dopo la fatica di tutti i giorni, finalmente ci si può fermare e realizzare che grande paese siamo", dice quest'uomo.

Gli Stati Uniti sono così grandi da includere tante culture ed è come se ci fossero tutte in questa parata", sottolinea un altro

Non poteva mancare il Baby trump. Il gonfiabile, ormai immancabile in ogni contestazione a Donald Trump, è stato protagonista della manifestazione per protestare proprio contro la politicizzazione del 4 luglio voluta dal presidente.