Vicenza: un camper aiuta i giovani a orientarsi verso il lavoro

Vicenza, 4 lug. (askanews) - Nome in codice: "Ulisse"; risorsa principale: un camper; obiettivo: avvicinare il mondo del lavoro ai giovani, e non come avviene di solito, viceversa. E' l'iniziativa di orientamento professionale, prima del genere in Italia, presentata dal comune di Vicenza, capofila di altre sei amministrazioni comunali, e dalla fondazione Emblema coordinatrice del progetto.

Il camper attraverserà il territorio vicentino portando servizi e attività concrete di orientamento e avvicinamento al lavoro direttamente nei luoghi di aggregazione dei giovani. "Andremo a fare orientamento come mai è stato fatto prima in Italia - spiega Silvio Giovine, assessore alle attività produttive e politiche del lavoro del Comune di Vicenza - andando a intercettare i giovani nei loro luoghi di aggregazione attraverso e-coaching, individuazione di percorsi professionali, redazione di curriculum, spiegando l'importanza dei sociale e della ricerca attiva. L'obiettivo è quello di contrastare il fenomeno della dispersione".

Il costo complessivo del progetto è di 543 mila euro: di questi, 380 mila euro sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Cariverona, 60 mila dei quali serviranno per l'acquisto e l'allestimento del camper. "Ulisse è un progetto nuovo nel panorama nazionale - spiega Tommaso Aiello, presidente della Fondazione Emblema e coordinatore del progetto - Per la prima volta faremo orientamento in tutto il territorio della provincia di Vicenza. Parleremo anche a scuole, università, genitori e insegnanti. L'obiettivo è di aiutare i ragazzi ad individuare il loro percorsi professionali e capire cosa studiare e approfondire per presentarsi al meglio nel mondo del lavoro".

Il progetto "Ulisse" durerà due anni; verranno organizzate almeno 40 tappe; primo appuntamento domenica primo settembre nel Comune di Nanto. Per conoscere tutti i dettagli del progetto: www.ulisseorienta.it