Napoli, Federico II e Intesa Sanpaolo: insieme per il lavoro

Napoli, 3 lug. (askanews) - Un accordo di collaborazione che ha l'obiettivo di sviluppare numerose iniziative comuni tra l'Università Federico II di Napoli e Intesa Sanpaolo. Previsti corsi specialistici per conseguire l'iscrizione all'Albo unico dei Consulenti finanziari per giovani selezionati da Intesa Sanpaolo, stage formativi di studenti dell'ateneo presso la Banca e borse di studio. Impegno firmato, a Napoli, alla presenza del Rettore Gaetano Manfredi e del Presidente della Banca, Gian Maria Gros-Pietro.

Per il presidente di Intesa Sanpaolo, "il Sud ha tanti giovani di grandissime capacità intellettuali e spesso anche di grande capacità di iniziativa, perché ci sono tante start-up che si sviluppano nel Mezzogiorno. E' importante per noi attingere a questa ricchezza, valorizzarla, e non ci dispiacerebbe neanche troppo se qualcuno di questi giovani dopo aver lavorato qualche anno coin noi ci abbandonasse per iniziative autonome. Noi a Giovani del Mezzogiorno chiediamo soprattutto di aiutarci nelle nuove tecnologie, e nei nuovi business".

Firmati tre protocolli attuativi. Il primo, con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, prevede l'erogazione di formazione specialistica da parte dell'Università per preparare all'esame di Consulente finanziario i giovani selezionati da Intesa Sanpaolo. Il "make it real" è uno dei più innovativi metodi di selezione utilizzati da Intesa Sanpaolo.

Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università Federico II di Napoli, spiega: "Ci sarà la possibilità di fare degli stage retribuiti con un'attività formativa che anticipa anche un possibile inserimento nel mondo di Intesa Sanpaolo. Noi faremo una parte dell'attività formativa che sarà garantita dalla presenza del nostro dipartimento di Scienze economiche, affiancando con le nostre strutture questo processo epr i tirocinanti a fianco di Intesa Sanpaolo" aggiunge Manfredi.

Il secondo protocollo prevede l'attivazione di stage semestrali retribuiti in ambito IT, cyber security ed M&A, dove gli studenti saranno impegnati presso strutture di Intesa Sanpaolo coinvolte in progetti di ricerca su tematiche coerenti al corso di studio.

Il terzo protocollo prevede borse di studio a sostegno della frequenza universitaria, destinate a studenti meritevoli iscritti a corsi di laurea magistrale o master su temi di economia e finanza, finalizzate a incentivare la partecipazione a programmi internazionali.