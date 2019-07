David Sassoli eletto Presidente del Parlamento europeo

Milano, 3 lug. (askanews) - L'europarlamentare Pd e giornalista italiano David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. Ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nel corso del secondo scrutinio, con 345 preferenze.

La sua elezione è stata salutata da un lungo applauso da parte degli europarlamentari e dall'abbraccio del presidente uscente Antonio Tajani. Sassoli nel suo discorso di insediamento ha sottolineato la necessità di recuperare lo spirito dei padri fondatori che ci hanno dato un "progetto" che ha coniugato pace, sviluppo, diritti. "In troppi hanno scommesso sul declino di questo progetto, i cittadni hanno dimostrato invece di credere ancora in questo straordinario progetto unico, in grado di dare risposte a sfide globali. Dobbiamo rilanciare il nostro progetto di integrazione cambiando la nostra unione", ha detto.

A partire proprio dal regolamento di Dublino la cui nuova versione votata sei mesi fa a Strasburgo propone la redistribuzione dei migranti.

"Questo Parlamento crede che sia arrivato il momento di discutere la riforma del Regolamento di Dublino che quest'Aula, a stragrande maggioranza, ha proposto nella scorsa legislatura".

Sassoli ha poi ringraziato Antonio Tajani, presidente uscente, "per il lavoro svolto, l'impegno, la dedizione a questa istituzione", ha aggiunto accolto da applausi.