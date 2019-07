Italia in declino demografico: poche nascite, aumenta emigrazione

Milano, 3 lug. (askanews) - In Italia siamo sempre di meno: nascono pochi bambini e molti adulti decidono di andarsene all'estero. Un Paese in declino demografico, per la prima volta negli ultimi 90 anni: lo dicono i dati diffusi dall'Istat che segnalano un calo della popolazione per il quarto anno di fila.

Al primo gennaio 2019 si contavano in Italia 60.359.546 persone, di cui l'8,7% straniere, che sono l'unico argine al calo. Rispetto al 2017 ci sono 124mila persone in meno, se si guarda al 2015 invece sono 400mila, come se fosse scomparsa tutta Bologna.

I bambini nati nel 2018 sono 439.747, 18 mila in meno rispetto al 2017 Tanti se ne vanno: le persone che nel 2018 hanno lasciato il nostro Paese sono quasi 157 mila, con un aumento di 2 mila unità rispetto al 2017.

Diminuiscono anche gli stranieri che chiedono la cittadinanza italiana: 23% in meno rispetto al 2017. M al'Italia resta comunque un Paese multietnico: ci sono 50 nazionalità con almeno 10mila residenti. Le più numoerose sono quella romena (1 milione 207 mila), albanese (441 mila), marocchina (423 mila), cinese (300 mila) e ucraina (239 mila).