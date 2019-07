Si insedia il Parlamento europeo, Brexit Party di spalle all'inno

Roma, 2 lug. (askanews) - Debutto con protesta per il nuovo Parlamento europeo a Strasburgo. Nel giorno dell'insediamento della nuova legislatura, con in sottofondo le note dell'inno alla gioia di Beethoven, inno dell'Unione, un gruppo di eurodeputati euroscettici, quelli del Brexit Party di Nigel Farage, hanno dato le spalle all'aula mentre altri sono rimasti seduti.

A non alzarsi in piedi anche alcuni parlamentari francesi del gruppo sovranista Identità e democrazia di cui fa parte la Lega. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, è dovuto intervenire per richiamare all ordine gli eurodeputati, chiedendo a tutti i 748 membri dell'aula di alzarsi in piedi.