Progetto Pan, Ranieri (E-Distribuzione): un modello da esportare

Milano, 1 lug. (askanews) - "Il modello Pan è un modello che vogliamo esportare in tutte le regioni italiane. La priorità sarà data ai luoghi dove sarà più forte lo stimolo allo sviluppo delle rinnovabili. Se sarà la Campania partiremo dalla Campania, se sarà la Lombardia sarà la Lombardia". Lo ha detto Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, in merito al progetto Puglia Active Network di E-Distribuzione che punta a digitalizzare la rete e promuovere la mobilità ecosostenibile.

"È forse l'esempio più alto di cosa vuol dire fare una operazione di sistema. Il Pan non è un progetto tecnologico, significherebbe sminuire un progetto che aveva l'ambizione insieme alla Regione Puglia e a tutti i sindaci coinvolti e l'Unione europea di definire un'operazione di sistema: come è possibile studiare per tempo una infrastruttura affidabile, digitale e intelligente a disposizione degli clienti finali. Questa è stata un'operazione vincente, noi auspichiamo e abbiamo l'ambizione di pensare di voler esportare anche in altre regioni da un punto di vista di modello di relazione con altre regioni. Devo dire, i primi passi che stiamo muovendo con Campania, Calabria e Sicilia ci danno l'idea che questo modello pugliese è possibile esportarlo con successo e questo ci rende particolarmente contenti"