Sea Watch, Carola Rackete a Agrigento: "Siamo al tuo fianco"

Agrigento, 1 lug. (askanews) - La capitana della nave "Sea Watch 3" Carola Rackete è ad Agrigento dove è stata interrogata in Procura nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. I reati contestati sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate per aver fatto attraccare a Lampedusa senza permesso la sua nave con a bordo 60 persone in mare da giorni.

Ad Agrigento alcuni cittadini hanno organizzato un sit in di solidarietà: "Mi piacerebbe che i miei conterranei pensassero che un semplice gesto possa fare la differenza, che ci si possa mettere assieme per dire qualcosa, visto che la maggior parte delle persone non dice niente e si adegua a quello che viene deciso dall'alto".

Il Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha anche avviato una inchiesta interna per scoprire chi ha diffuso illegalmente un'immagine che ritraeva la comandante della Sea Watch Carola Rackete in una fase del fotosegnalamento avvenuto a Lampedusa.