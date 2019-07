Catania, adescato e truffato da falso profilo Facebook di donna

Palermo, 1 lug. (askanews) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Catania con l'accusa di estorsione e truffa aggravata nei confronti di un uomo che avrebbe versato cospicue somme di denaro a una donna conosciuta online e che fintasi innamorata di lui ha chiesto soldi.

Le indagini erano state avviate dalla polizia postale dopo una denuncia della vittima che ha detto di essere stata adescata un anno prima su Facebook da un falso profilo di una donna, tale "Angela", con la quale aveva iniziato ad avere una relazione sentimentale a distanza. La finta innamorata, che gli aveva detto di essere residente in Germania ma di volersi trasferire in Sicilia, gli aveva raccontato di avere una storia di sofferenze e drammi familiari, riuscendo ad ottenere da lui, hanno ricostruito gli agenti, cospicue somme di denaro. I proventi della truffa e dell estorsione ammontano ad oltre 440mila euro. Per far fronte alle numerose richieste la vittima è stata costretta a vendere un immobile di sua proprietà ed a chiedere numerosi prestiti. Solo l'intervento di un familiare, che ha convinto l'uomo a denunciare tutto alla polizia, ha evitato ulteriori conseguenze.