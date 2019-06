G20 di Osaka, Trump si sfila dagli accordi sul clima

Osaka, 29 giu. (askanews) - Clima, dazi, libero mercato e tanto altro, sono questi i temi al centro del G20 di Osaka dove Donald Trump gioca un ruolo egenome. Dopo aver sbloccato i nodi su commercio e immigrazione, gli Stati Uniti hanno ribadito il loro "no" a un'intesa sul clima, raggiunta dunque solo da 19 Paesi. Washington si sfila come già accaduto al G20 di Buenos Aires e ribadisce la sua contrarietà all'accordo di Parigi.

Per quanto riguarda la situazione commerciale, le tensioni tra Cina e Stati Uniti sembrano infatti allentarsi, grazie a un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping definito dal tycoon "eccellente".

Il presidente cinese e il suo omologo americano Donald Trump hanno raggiunto un accordo sul riavvio dei negoziati sul commercio, con Washington che non aumenterà i dazi sulle importazioni del "made in China", in particolare sui 300 miliardi di dollari circa ventilati nelle ultime settimane dalla Casa Bianca.

A prevalere questa volta sembra la via della cooperazione che a detta di Trump e Xi è l'unico modo per avere benefici utili a entrambe le parti.