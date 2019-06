Sequestrato 1 mln di euro a storico capo ultrà Milan Luca Lucci

Milano, 26 giu. (askanews) - Un complesso immobiliare nuovo di zecca, un'Audi A5, conti correnti e altri beni per un ammontare complessivo di 1 milione di euro sono stati sequestrati a Luca Lucci, storico capo ultrà del Milan.

Il 38enne, già condannato in via definitiva per lesioni personali e arrestato nel maggio 2018 per traffico di droga, è noto per la foto scattata a dicembre scorso insieme al vicepremier Matteo Salvini durante la festa per i 50 anni della Curva Sud. I sigilli sono scattati anche su "Il Clan 1899" di via Sacco e Vanzetti di Sesto San Giovanni, storico luogo di ritrovo degli ultrà rossoneri della Curva Sud.

È la prima volta che in Lombardia scatta una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un esponente del tifo organizzato.