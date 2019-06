Spazio, l'impulso della politica con l'Intergruppo parlamentare

Roma, 25 giu. (askanews) - Il settore aerospaziale è un fiore all'occhiello per l'Italia dal punto di vista tecnologico ed economico. Un aspetto rimarcato oggi alla Camera in occasione della firma per la costituzione dell'Intergruppo parlamentare che vede esponenti di maggioranza e opposizione impegnati per un ulteriore sviluppo di questo comparto.

Askanews ha sentito Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia spaziale italiana. "Questo comitato interparlamentare ratificato oggi è molto, molto importante per l'Asi, l'Agenzia spaziale italiana, perché attraverso il comitato interministeriale, e quindi le iniziative del governo per lo spazio, avere accesso diretto ai dibattiti parlamentari legati al settore spaziale è per noi un amplificatore e moltiplicatore importante delle nostre iniziative e che cercheremo di promuovere e portare all'attenzione del governo. Vedo questa iniziativa come uno strumento facilitatore per riuscire a comunicare quelle che sono le necessità e le strategie che cercheremo di promuovere per il settore spaziale e anche per facilitare un accesso alle risorse che sono fondamentali per poter concretizzare questo importante ritorno

economico che lo spazio dà al nostro paese".

La politica, è quindi un soggetto che deve svolgere un ruolo decisivo, come ha spiegato il segretario del Comitato interministeriale per l Aerospazio, Carlo Massagli. "Il comitato nasce per rendere quanto più sinergico possibile il settore che gestisce e amministra lo spazio e tutte le sue infrastrutture satellitari. A questo sta lavorando il comitato interministeriale. Si stanno lanciando nuove iniziative per l'osservazione della terra, con tutto ciò che si può

immaginare che questo comporti, per la navigazione, per le comunicazioni, per la gestione nello spazio di tutto ciò che vi

vola dentro".

Soddisfazione è stata espressa dall'industria, che vede con favore un maggiore coinvolgimento della politica. Giuseppe Lenzo, responsabile Marketing and Sales di Telespazio. "Riteniamo che la costituzione del comitato interministeriale e del tavolo della struttura di coordinamento in ambito spaziale sia stato un passo avanti significativo nella armonizzazione e nella rapidità di decisione in ambito spaziale. Riteniamo che questo sia già dimostrato come strumento in grado

di indirizzare le politiche spaziali del paese e ovviamente ci aspettiamo che questo sia ancora di più verificato nelle prossime decisioni per gli importanti impegni che si andranno a prendere a breve sia in ambito Agenzia spaziale che in ambito europeo".