Talento senza età, auguri Meryl Streep: splendida 70enne

Roma, 22 giu. (askanews) - Passione e talento senza età. Auguri a Meryl Streep che il 22 giugno compie 70 anni e non ha intenzione di fermarsi. Un'attrice considerata tra le migliori di Hollywood, capace di affrontare ogni ruolo e trasformarlo in un'interpretazione indimenticabile e da Oscar.

Infatti, ha il record di nomination: 21 in tutto. Nella sua carriera ha vinto 3 statuette:

come attrice non protagonista per "Kramer contro Kramer", come attrice protagonista per "La scelta di Sophie" e "The Iron Lady". Tra i suoi film cult ci sono sicuramente "Il cacciatore", "La mia Africa", "I ponti di Madison County", "Il diavolo veste Prada" e "I segreti di Osage County" in cui ha dato vita a personaggi intensi. Un'attrice in grado di passare con assoluta facilità da

film drammatici ai thriller alle commedie, scatenandosi con canti e balli come in "Mamma Mia!"

Sposata con lo scultore Don Gummer, da cui ha avuto 4 figli, è stata

a lungo fidanzata con l'attore John Cazale (suo co-protagonista ne Il cacciatore) poi morto di cancro. E ora che ha varcato la soglia dei 70 continua a lavorare, è inarrestabile ed è in questi giorni in tv con la serie "Big little lies" 2. Una vera diva, insomma, come poche altre.