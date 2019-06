Sindacati a Reggio Calabria. Landini: "Governo cambi politiche"

Reggio Calabria, 22 giu. (askanews) - Unire il Paese, non dividerlo. Con investimenti, lavoro, lotta all'evasione fiscale e alla criminalità. E' il messaggio che giunge da Reggio Calabria dove si è svolta la manifestazione sul tema "#futuroalLavoro, ripartiamo dal Sud per unire il Paese" organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Al corteo hanno partecipato i segretari generali dei tre sindacati confederali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Secondo le prime valutazioni alla manifestazione avrebbero partecipato circa 25 mila lavoratori, che hanno riempito le strade del centro della città dello Stretto.

Il segretario generale della Cgil Landini ha parlato di una "grande manifestazione che parla a tutto il Paese e chiede il cambiamento delle politiche del Governo. La domanda è unire il Paese, non dividerlo. La domanda è nuovi investimenti, nuovo lavoro, diritti, vera lotta all'evasione fiscale e alla criminalità. Non ci fermeremo fin quando non avremo ottenuto delle risposte. O il Governo capisce o glielo faremo capire".