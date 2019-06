Il Papa a Napoli: "Mediterraneo ci pone questioni drammatiche"

Napoli, 21 giu. (askanews) - Napoli in festa per la vita del Papa. Il pontefice è stato ospite della pontificia facoltà teologica dell'Italia Meridionale per il convegno "La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo". "Il Mediterraneo è da sempre luogo di transiti, di scambi, e talvolta anche di conflitti. Questo luogo oggi ci pone una serie di questioni, spesso drammatiche", ha detto.

Nel convegno è stata affrontata la questione su quale sia la teologia adeguata nel contesto del Mediterraneo. "La teologia dell'accoglienza e del dialogo", ha spiegato Francesco.

Una grande folla ha accolto il Papa al convegno di teologia. Ma la visita del pontefice era sentita in tutta la città.