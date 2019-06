Ue ed Africa, partnership agricola anche per gestire migrazioni

Roma, 21 giu. (askanews) - La terza conferenza ministeriale sull'Agricoltura fra Unione Europea e Unione Africana svoltasi oggi a Roma presso la sede della Fao ha portato alla firma di una dichiarazione politica per una partnership strategica nel campo agricolo e alimentare.

Una partnership che, come hanno spiegato ad Askanews il commissario Ue per la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis e l'omologa africana Josefa Sacko, avrà conseguenze importanti anche sulla questione migratoria.

"Questo accordo segna una nuova tappa nello sviluppo dell'Ue e dell'Unione Africana: oggi siamo partner, non stiamo parlando più di aiuti umanitari ma della possibilità di lavorare insieme per creare in Africa le necessarie infrastrutture - ad esempio nel mio settore - che garantiscano la sicurezza alimentare, creino molti posti di lavoro e aiutino a sviluppare l'economia del continente", ha sottolineato Andriukaitis: "Oggi è un grande passo avanti anche nella soluzione del problema dei flussi migratori".

"Per me si tratta di un approccio molto importante perché se si guarda al pilastro principale dell'accordo, quello dello sviluppo territoriale, della creazione di lavoro e di reddito, ritengo dia una risposta alla questione dell migrazioni", ha commentato Sacko: "Vogliamo creare occasioni di lavoro sul continente per fare in modo che i giovani non debbano migrare in Europa, credo che questa sia una componente assai positiva della dichiarazione politica che abbiamo firmato e che vogliamo applicare per affrontare seriamente la questione migratoria".