Georgia, dimostranti assaltano parlamento: 240 feriti

Roma, 21 giu. (askanews) - Momenti di forte tensione a Tbilisi, in Georgia. Manifestanti hanno tentato di assaltare il Parlamento durante una partecipata manifestazione contro un discorso di un parlamentare russo. La polizia è intervenuta con lacrimogeni e proiettili di gomma e, secondo quanto riferisce la BBC, sono rimaste ferite almeno 240 persone tra cui un'ottantina di poliziotti. In piazza sono scesi circa 10mila dimostranti.

Pietra dello scandalo un discorso tenuto dal deputato russo Sergei Gavrilov, dal podio del presidente del parlamento, un atto considerato una provocazione in un Paese che ritiene occupato da Mosca parte del suo territorio. Gavrilov ha parlato in russo in un forum annuale che ha riunito rappresentanti eletti provenienti principalmente da paesi ortodossi.

La Russia ha condannato l'episodio. Quanto "è successo in Georgia non è altro che una provocazione russofoba e può solo suscitare la nostra preoccupazione", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. I due paesi hanno rotto le relazioni diplomatiche dopo la guerra del 2008 per due province ribelli, Abkhazia e Ossezia meridionale, che hanno dichiarato l'indipendenza sostenute da Mosca.