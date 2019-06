Scuola, Germani: ecco come farla funzionare meglio

Roma, 20 giu. (askanews) - Utilizzare meglio le strutture scolastiche ed evitare gli sprechi. E' la ricetta per far funzionare la scuola proposta da Giorgio Germani, presidente Anquap, l'Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche, a margine del tavolo di lavoro "Autonomia, governance e amministrazione delle scuole: analisi e prospettive", che si è svolto presso lo spazio Hadrà, a Roma.

"Bisognerebbe utilizzare meglio le attrezzature, le strutture e il personale - ha spiegato - Noi riteniamo che su questo versante vi sia dello spreco, soprattutto per come sono organizzati i tempi. Abbiamo presentato una proposta perché la scuola possa funzionare tutto l'anno e tutto il giorno. Non solo per le attività didattiche rivolte agli alunni, ma anche come "centro sociale" di riferimento per gli adulti e gli anziani. Crediamo che si possa fare, questo richiederà un po' più di lavoro per i docenti, ma si potrebbe pagarli meglio. Porterà ad avere un impiego, un utilizzo delle scuole, anche nei priodi estivi e questo può essere estremamente utile, sia per i ragazzi, che a volte non sanno dove passare il tempo, sia per chi vuole utilizzare attrezzature e strutture e i beni delle scuole".

L'autonomia regionale può aiutare?

"L'autonomia regionale già c'è. Se le regioni utlizzassero tutti gli spazi che hanno potrebbere fare delle cose interessanti. Volendo potrebbero istitiore anche delle scuole paritarie. Noi riteniamo che abbia un limite, perchè la costituzione obbliga lo Stato a istituire scuole statali su tutto il territorio nazionale. Non credo che lo Stato istituisce scuole che hanno questa caratura e poi si va dettare le regole dalle regioni".