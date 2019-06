"Diktatorship", alla scoperta del sessismo nel nostro Paese

Roma, 20 giu. (askanews) - Altro weekend di programmazione per "Diktatorship" al Cinema Farnese di Roma (22-23-24-25 giugno), film dei registi Gustav Hofer e Luca Ragazzi, coppia sul set e nella vita, che incontreranno il pubblico domenica 23 giugno al termine della proiezione delle 20.

Protagonisti del film sono gli stessi registi, già autori del pluri-premiato documentario "Italy love it or leave it", i quali decidono di intraprendere un viaggio alla ricerca delle radici del maschilismo. Incontrano diversi esperti, nel campo della sociologia, della scienza, delle arti e persino del porno. Un'analisi puntuale del nostro Paese, un viaggio alla scoperta delle storie di ordinario sessismo dell'Italia di oggi. E alla fine - affermano gli autori - sono gli uomini a dover cambiare, perché le donne, a quanto pare, lo hanno fatto già da tempo.