Discarica abusiva in Piemonte, sequestrate tonnellate di rifiuti

Torino, 20 giu. (askanews) - I Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Torino hanno individuato e messo sotto sequestro una discarica abusiva

nella zona di Cumiana. Si tratta di un'area industriale di 10mila mq in cui erano presenti 4 capannoni in apparente stato di abbandono.

Il monitoraggio effettuato con un drone, ha permesso di evidenziare la presenza di numerosi autotreni che operavano in una zona dove, almeno sulla carta, doveva esserci attività ridotta. Infatti, nell'area vi era solo una piccola ditta autorizzata da poco tempo al trattamento dei rifiuti e il movimento non era assolutamente commisurato alle ridotte dimensioni dell'azienda. A insospettire gli inquirenti soprattutto il fatto che il traffico dei mezzi comportava solo l'ingresso di rifiuti e non l'uscita.

Durante il sopralluogo i carabinieri del Noe hanno riscontrato la presenza di circa 6mila e 500 tonnellate complessive di ecoballe di rifiuti speciali plastici e nessun macchinario per il trattamento degli stessi.

In corso gli accertamenti per individuare i responsabili e stabilire la provenienza dei rifiuti.