Il professor Pier Luigi Rossi: più felici se mangiamo bene

Roma, 19 giu. (askanews) - Il professor Pier Luigi Rossi, medico e docente universitario, e autore del libro "La buona salute", edito da Aboca e disponibile in tutte le librerie italiane, intervistato da askanews ha spiegato che "il rapporto vitale tra cibo e corpo costituisce la base per la nostra salute fisica e psichica".

"Abbiamo fatto 10 conferenze scientifice in tutta Italia con una partecipazione del tutto inattesa e prevalentemente giovane - ha proseguito Rossi, specialista in Scienze dell'Alimentazione e in Igiene e Medicina Preventiva - sta emergendo in Italia la necessità di una divulgazione scientifica fuori dal gossip dietetico imperante, che si basa solo sul calcolo giornaliero delle calorie".

In vista dell'estate che sta arrivando, il consiglio è quello di mangiare principalmente vegetale: "Una giornata 'verde', dalla colazione alla cena solo alimenti vegetali, alternando verdura cruda e cotta e fino a 50 grammi di pane di segale integrale da abbinare a mandorle o noci". E per i ragazzi che stanno affrontando la prova della maturità? "Un'alimentazione prevalentemente vegetale anche per i giovani e alimenti fermentati per migliorare il microbiota intestinale che condiziona lo stato dell'umore - ha detto ancora il professor Rossi, spiegando come il nostro intestino ragiona con il cervello, condizionando la salute e lo stato dell'umore.

Si tratta - ha concluso - di una "biochimica della gioia" che "nasce dall'intestino, perché con un'alimentazione buona abbiamo un microbiota buono e avremo una maggiore produzione di un neurotrasmettitore, che è la serotonina".