Carlomagno (FLP): allarme al governo, PA sia trasparente

Roma, 18 giu. (askanews) - L'invito al governo è a pensare subito a una riforma della Pa, oppure "si rischia di farci travolgere dalle spinte secessioniste": è questo l'allarme che il segretario generale della FLP (Federazione lavori pubblici) Marco Carlomagno, ha lanciato nel corso del tavolo di lavoro "Innovare per rinnovare il Sistema Italia. Dalle eccellenze della PA a un eccellente PA", organizzato dal sindacato negli spazi di Hdrà a Roma.

"Il governo e la politica devono fare il loro lavoro, che significa dare linee guida a cui tutte le PA, sia orizzontali che verticali, declinino i principi e i diritti previsti dalla nostra carta costituzionale. Una politica dunque che non coegestisce, che è scevra da quel patto scellerato che ha unito in questi anni una cattiva politica, una cattiva PA e cattivi sindacalisti che hanno generato una burocrazia enorme per cui per avere un diritto, compresa la carta di identità al comune di Roma passano quasi sei mesi, deve chiedere raccomandazioni. Invece la PA deve essere trasparente, e tutte le PA devono dialogare tra di loro per servire il cittadino".