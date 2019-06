Leonardo presenta a Parigi il super drone Falco Xplorer

Parigi, 18 giu. (askanews) - Eccolo il Falco Xplorer il più grande drone mai costruito dell'italiana Leonardo, azienda tra i primi 10 player mondiali nei settori Difesa, Sicurezza e Aerospazio, presentato ufficialmente al Salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi, lunedì 17 giugno 2019.

All'inaugurazione era presente anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che ha ribadito come quello aerospaziale sia per l'Italia un settore trainante.

Il nuovo velivolo a pilotaggio remoto, motorizzato Rotax, con 18 metri di apertura alare, è quasi 2 volte più grande del predecessore Falco Evo ed è in grado di volare per 24 ore a una quota di 24.000 piedi. Può arrivare fino a un peso massimo al decollo di 1 tonnellata con un carico utile di 350 kg di sensori di nuova generazione, fondamentali per la sua missione di sorveglianza del territorio, come ha spiegato l'Ad di Leonardo Alessandro Profumo.

A Parigi Leonardo ha portato anche uno dei nuovi elicotteri AW139 destinati ai Vigili del Fuoco e, soprattutto i jet M345 ed M346 che rappresentano la futura generazione del sistema integrato di addestramento per i piloti militari dell'Aeronautica Militare e delle forze aeree di altri Paesi.

Prima di lasciare il salone, Conte ha visitato anche gli stand di tutti gli operatori italiani del settore aerospaziale presenti a Le Bourget.