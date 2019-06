Assassin's Creed Symphony, il gioco diventa spettacolo sinfonico

Roma, 17 giu. (askanews) - Sarà uno spettacolo sinfonico multimediale a celebrare i 12 anni di Assassin's Creed: "Assassin's Creed Symphony", che debutterà il 29 giugno a Parigi (Palais Des Congres) e nel corso della tournée mondiale farà tappa in Italia, unica data Milano, il 6 ottobre (Teatro degli Arcimboldi). Uno show che unisce per la prima volta le musiche della colonna sonora del videogioco dei record - eseguite dal vivo da un'orchestra sinfonica - ai filmati in HD della saga proiettati su uno schermo gigante.

Prodotto da MPG Live, il progetto di grande impatto scenico farà vivere agli spettatori un'esperienza unica a teatro, trasformando il palco in un set magico.

L'Italia ha un ruolo molto importante nello spettacolo: nel tour europeo, infatti, le musiche saranno eseguite dalla Tuscany Symphony Orchestra, un'orchestra sinfonica di 56 elementi e un coro di 20 voci, con musiche riarrangiate dal pluripremiato pianista e compositore Ivan Linn.

Una piccola anticipazione di quello che si vedrà nell'imminente tour mondiale, è stata presentata da Ubisoft e MGP Live all E3 di Los Angeles il 10 giugno, ed è stata accolta con enorme entusiasmo da tutti i partecipanti alla più grande fiera mondiale di videogiochi e computer.

Dopo il debutto a Parigi, Assassin's Creed Symphony farà tappa il 3 agosto a San Francisco, il 27 settembre a Montreal, il 4 ottobre a Duesseldorf, il 5 ottobre a Londra, il 6 ottobre a Milano, il 26 ottobre a Toronto, il 27 ottobre a Vancouver, il 10 novembre a Los Angeles, il 23 novembre a Barcellona e il 30 novembre a Zurigo.