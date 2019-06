Orchestraccia rivisita "Semo gente de borgata" del '72

Roma, 15 giu. (askanews) - È disponibile il videoclip di "Semo gente de borgata", il successo nazionalpopolare del 72, rivisitato dall'Orchestraccia, per la regia di Cristian Valeri.

"Le canzoni come Semo gente de borgata sono canzoni senza data di scadenza. In un mondo musicale dove tutto si consuma velocemente, cercando il consenso dell ultima ora, usando linguaggi di mode che durano una stagione - racconta Marco Conidi - questo brano ritorna sempre più perché parla di una speranza, di un riscatto privato, e della voglia di essere migliori cercando l appoggio e la solidarietà l un l altro piuttosto che apparire per apparire: in fondo da sempre l amore trasforma case, macchine e giornate di pioggia in giornate meravigliose".

Passeggiare nei mercati rionali, tra banchi coloratissimi e profumati, è ciò che permette di conoscere la vera vita quotidiana della Capitale. Per questo il collettivo ha scelto di andare in mezzo alla gente al mercato coperto del Tuscolano III, un luogo di aggregazione in cui tutti sono uguali.

"Siamo stati felici di sentire la partecipazione e avere la collaborazione di tutti i commercianti e tutti i frequentatori del luogo durante le riprese. La gente ha cantato con noi dall inizio alla fine".

Impegnata con la registrazione del nuovo album e con la realizzazione dello spettacolo teatrale che debutterà al Teatro Olimpico di Roma il prossimo 3 ottobre, l Orchestraccia è in partenza per il tour estivo.