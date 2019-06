Paolo Belli: il mio album 3.0 una dichiarazione d'amore ai fan

Roma, 14 giu. (askanews) - "Sei il mio giorno di sole" è il nuovo singolo di Paolo Belli, una dichiarazione d'amore al pubblico nel trentesimo anniversario della carriera dell'artista. Spiega Paolo Belli: "Sei il mio giorno di sole è il singolo che serve, a me e ai miei musicisti, per ringraziare il pubblico che da 30 anni ci vuole bene". "È un singolo che rappresenterà l'album anche dal punto di vista del sonoro, stiamo cercando di mixare il suono dell'orchestra con l'elettronica. Rappresenta i nostri 30 anni, l'album si chiamerà 3.0, che ricorda i 30 anni di carriera, ma anche perché è una ripartenza. È una dichiarazione d'amore che faccio al pubblico".

Il singolo anticipa l'album 3.0 di prossima pubblicazione: "L'album è un viaggio che racchiude tutti questi trent'anni, ma è anche un album fotografico ancora da comporre".

Terminati gli impegni in tv con "Ballando con le stelle" su Rai1, l'appuntamento con il Giro d'Italia e la partita del cuore, il musicista e showman emiliano in estate sarà in tour, accompagnato dalla Big Band. "È troppo bello quello che facciamo, è faticoso ma è gratificante. Perché da bambino sognavo di fare questo e lo sto facendo". "Ti rendi conto che la musica è un linguaggio universale: quello che succede in Italia è esattamente quello che succede all'estero".