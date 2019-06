Disney e Sport Senza Frontiere insieme per una grande festa

Milano, 14 giu. (askanews) - Lo sport unisce e cambia la vita, per questo, una cinquanta di bambini e adolescenti delle periferie milanesi provenienti da situazioni economiche e sociali difficili sono entrati nel network sportivo di Sport Senza Frontiere, realizzando il sogno di vivere una giornata di sport e divertimento. Per il terzo anno consecutivo si è tenuto questo grande evento grazie alla collaborazione tra The Walt Disney Company Italia e Sport Senza Frontiere Onlus. Un momento magico vissuto insieme a Topolino e Pippo che ha prodotto effetti positivi, portando i ragazzi a superare grandi ostacoli - l'emarginazione anzitutto - e a tagliare tappe importanti.

A raccontare la sua esperienza la madrina dell'evento la campionessa dei scherma Margherita Granbassi.

"Per me lo sport può cambiare il mondo semplicemente perchè insegna a vivere. E' stato molto emozionate vedere Pippo e Topolino perchè sono personaggi che mi ricordano tantissimo la mia infanzia e poi perchè Pippo e Topolino hanno fatto le olimpiadi, io me li ricordo quando ero piccola, e poi è stato bellissimo vedere gli occhi emozionati dei bambini che oggi hanno avuto la bellissima opportunità di poterli incontrare".

Per Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia che supporta programmi di Responsabilità Sociale è stato bellissimo assistere agli allenamenti dei Disney VoluntEARs che si sono cimentati in pista con i ragazzi oltre che in una gara solidale di raccolta fondi.