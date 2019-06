Esonda il lago di Como, le strade diventano un torrente

Roma, 12 giu. (askanews) - Sembra incredibile, ma il lago di Como è straripato e l'acqua ha invaso le strade limitrofe, mettendo in ginocchio il traffico in città. Il comune ha disposto la chiusura sul lungolario. Il Lario è aumentato di 10 centimetri, arrivato appena sotto soglia 120 sullo zero idrometrico. Da giorni il livello del lago era ormai al limite.

Le immagini sono state girate a Cernobbio.