De Gregori fa sognare Caracalla, al via tour Greatest Hits Live

Roma, 12 giu. (askanews) - Completo chiaro e camicia a fiori blu, Francesco De Gregori ha inaugurato il suo tour estivo alle Terme di Caracalla a Roma, "De Gregori & Orchestra - Greatest Hits Live" in cui reinterpreta 20 dei suoi più grandi successi in chiave sinfonica. Oltre 40 anni di musica italiana, eseguiti dalla Gaga Symphony Orchestra (40 elementi che lo seguiranno in tutte le date), dallo Gnu Quartet e dalla sua storica band.

In apertura una festosa versione strumentale di "Oh Venezia", subito seguita da "Generale". E poi e "La Storia siamo noi".

In seguito una versione da applausi di "Pablo", un brano che De Gregori canta raramente ma che in questa versione rende molto bene, ha spiegato dal palco.

I 4.500 spettatori alle Terme di Caracalla sono rimasti conquistati dalla sorprendente energia del Greatest Hits. A chiudere "Buonanotte Fiorellino" e, come da tradizione, "Rimmel". "E' stato un battesimo meraviglioso, un privilegio suonare per voi", ha concluso l'artista tra le standing ovation dei suoi fan.