Cisgiordania, rara sparatoria fra forze palestinesi e israeliane

Roma, 11 giu. (askanews) - Le truppe israeliane hanno chiuso una strada a Nablus, in Cisgiordania, dopo uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza palestinesi. Il governatore di Nablus, Ibrahim Ramadan, ha detto che due di loro sono rimasti leggermente feriti nella sparatoria adiacente al loro quartier generale.

"Dove si trova il quartier generale? Nel centro di Nablus. Cosa ci faceva l'esercito israeliano a Nablus? Cosa ci faceva vicino al quartier generale? Non c'è stato alcun coordinamento su questo o sulla presenza di soldati israeliani, è inaccettabile".

Riferendosi al fatto che Nablus, la più grande città a Nord della Cisgiordania, si trova in virtù degli accordi di Oslo in zona A, in un settore in teoria amministrato esclusivamente dall'Autorità palestinese. Le forze israeliane intervengono regolarmente nella zona A, spesso di notte, per operazioni di sicurezza ma che sono solitamente coordinate con le forze palestinesi, in nome della cooperazione per la sicurezza stabilita dagli accordi. Ramadan ne ha invece denunciato la violazione e ha aggiunto: "Non ci sono stati arresti per fortuna, ma due dei nostri sono rimasti lievemente feriti".

L'esercito israeliano, da parte sua, ha riferito di una scontro tra i suoi soldati, venuti ad arrestare dei sospetti di atti anti-israeliani, e uomini armati. I soldati inizialmente hanno scambiato questi uomini per dei sospetti prima di scoprire che erano membri delle forze di sicurezza palestinesi, ha spiegato l'esercito. Nessun soldato israeliano è rimasto ferito e sulla sparatoria sarà aperta un'inchiesta.