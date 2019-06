Guida autonoma, Leonardo e PoliHub mettono in pista i giovani

Milano, 11 giu. (askanews) - L'auto (o il veicolo spaziale) del futuro a guida autonoma, probabilmente sta nascendo qui, in Italia, grazie al concorso di idee per giovani talenti "Innovathon", l'hackathon organizzato a Milano da Leonardo e dal Polihub, l'Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico di Milano.

La sfida lanciata a oltre 40 universitari, neolaureati e laureandi, provenienti da tutta Italia: dimostrare, con la realizzazione di un progetto concreto di guida autonoma, di possedere e saper gestire competenze e conoscenze necessarie per lavorare con successo all'interno di un'azienda come Leonardo, tra le prime dieci a livello mondiale nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Marco Barbina, responsabile del software per i sistemi avionici spaziali di Leonardo.

"Leonardo - ha spiegato - crede molto nell'iniziativa Innovathon e l'ha creata anche quest'anno con l'intento di portare ai giovanii valori che sono fondamentali per Leonardo e quindi, sicuramente, l'innovazione tecnologica e la capacità di raccogliere delle sfide ma anche una certa attenzione al budget".

Le squadre, affiancate da ricercatori del Politecnico e ingegneri di Leonardo, per 48 ore consecutive hanno lavorato a tutte le fasi del progetto: dall'acquisto dei materiali su una piattaforma di eShop, all'ideazione, fino alla concreta realizzazione e messa in funzione del prototipo, testato poi su una vera e propria pista.

Stefano Mainetti, ad del Polihub.

"Ci sono diversi round di finanziamento - ha precisato - ci sono diverse strategie, si può decidere di correre rischi maggiori e arrivare all'ultimo minuto o di contenere i rischi e arrivare con certezza ma avere l'auto che magari non funziona. Un altro elemento è che il team vincitore riceve un premio in denaro quindi ha il piacere di veder riconosciuto il proprio impegno. Insomma, è proprio quello che deve fare un incubatore d'impresa; mettere a disposizione l'occasione di mettere in gioco i propri talenti e trovare le proprie attitudini".

A vincere "Innovathon" è stato il team "Palo" composto da Davide Vairetti, Lorenzo Prandi, Simone Tomé, Angelo Falci e Riccardo Cantoni, tre provenienti dalla facoltà d'Informatica del Politecnico di Milano e due dall'Università di Pavia (Ingegneria biomedica e Scienze politiche).