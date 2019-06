E3, ecco "Watch Dogs Legion": videogame nella Londra post Brexit

Roma, 11 giu. (askanews) - Un videogioco ambientato in una Londra futuristica e post-Brexit, minacciata dalla dittatura. Il gigante francese Ubisoft ha svelato le sue novità all'E3 (Electronic Entertainment Expo) 2019, l'annuale fiera dei videogame di Los Angeles, dove ha presentato anche il servizio che sarà disponibile da settembre con un abbonamento mensile in Usa e Europa per accedere al suo catalogo e scaricare i giochi preferiti. Il gruppo si unisce così agli altri big del settore, come Microsoft che puntano ormai sullo streaming e gli abbonamenti per giocare online da qualsiasi dispositivo connesso.

Tornando alle prima novità di gioco, invece, ecco l'ultimo capitolo di Watch Dogs, "Watch Dogs Legion", in uscita a marzo 2020, terzo capitolo dedicato agli hacker del DedSec, con ambientazione inquietante in una Londra in cui l'intelligenza artificiale e le macchine stanno distruggendo l'economia e la criminalità organizzata e i gruppi estremisti controllano una città costantemente sorvegliata da droni.

"Oggi, con la Brexit, Londra è a punto di svolta - ha detto Clint Hocking, direttore creativo del gioco - è difficile prevedere quale sarà il futuro di Londra, del Regno Unito, del mondo. Ma la storia ha dimostrato di volta in volta che dove va Londra, andiamo anche tutti noi".

Nel gioco c'è la possibilità di reclutare e controllare tutti i londinesi.

"Gioca al posto di chiunque è l'innovazione che trasforma una storia sulla liberazione di Londra e del mondo dalla morsa di una tirannia in un gioco sugli eroi che sono dentro ognuno di noi" ha aggiunto.