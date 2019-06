Da Carl Brave al dj Steve Aoki, 50.000 presenze al Nameless

Roma, 10 giu. (askanews) - Ha registrato 50.000 presenze la settima edizione del Nameless Music Festival a Barzio, in provincia di Lecco, evento di musica dance elettronica che ogni anno richiama decine di migliaia di giovani da tutta Europa. Nel weekend tra il 7 e il 9 giugno, nella location di 80.000 mq immersa tra le montagne della Valsassina, su tre palchi diversi si sono esibiti dj, producer e artisti di fama internazionale.

Tra i dj Don Diablo, dj Edm, Lost Frequencies (il dj di Are You With Me, 2014), Benny Benassi, e Alison Wonderland, dj e produttrice australiana. A scatenare l'arena l'ultima sera è stato l'attesissimo Steve Aoki, il due volte dj/produttore nominato ai Grammy.

Ospiti del Namless anche artisti come Achille Lauro, Carl Brave, il rapper Noyz Narcos, e il giovane rapper campano Capo Plaza.

Per l'elettronica invece il Nameless ha ospitato il duo di Amburgo Digitalism, Philippe Zdar dei Cassius, Bawrut, Mazay e Turboboys; tra le star anche il Purple Disco Machine, produttore arrivato ai vertici delle classifiche con My House, e Tensnake, dj e produttore tedesco (all'anagrafe Marco Niemerski).