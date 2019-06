"Chernobyl", nuova miniserie su Sky a 33 anni dalla tragedia

Roma, 10 giu. (askanews) - Una delle peggiori catastrofi mai provocate dall'uomo, raccontata attraverso gli atti di coraggio di quanti provarono a salvare l'Europa da un disastro di proporzioni inimmaginabili. A 33 anni da quella tragedia arriva "Chernobyl", la nuova produzione originale Sky e HBO che ripercorre le vicende legate alla famosa centrale nucleare nell'ex Unione Sovietica, esplosa nel 1986 a 120 chilometri da Kiev. La miniserie in cinque episodi debutta il 10 giugno in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv.

Tra bugie e viltà, coraggio e tenacia, fallimento e nobiltà umana, la serie racconta come e perché accadde ciò che sembrava impossibile, approfondendo le commoventi e straordinarie storie degli eroi che rischiarono la vita per arginare la catastrofe. Nel cast Jared Harris ("Mad Men", "The Terror", "The Crown") che interpreta Valery Legasov, lo scienziato sovietico scelto dal Cremlino per indagare sull'incidente, fra i primissimi a cogliere la portata della tragedia; Stellan Skarsg rd ("Melancholia", "Mamma Mia!") nei panni di Boris Shcherbina, a capo della commissione governativa su Chernobyl istituita dal Cremlino nelle prime ore successive al disastro. Inoltre, Emily Watson sarà Ulana Khomyuk, fisica nucleare sovietica impegnata a risolvere il mistero che ha portato al disastro. I suoi sforzi la porteranno a scontrarsi, fino a rischiare la propria libertà e a temere per la propria vita, con chi ha cercato di seppellire un terribile segreto. Infine, Jessie Buckley interpreterà Lyudmilla Ignatenko, la giovane moglie di Vasily, un vigile del fuoco che non riuscirà a evitare l esposizione alle radiazioni della centrale nucleare di Chernobyl.

Scritta da Craig Mazin ("Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio"), Chernobyl è diretta da Johan Renck ("Breaking Bad").