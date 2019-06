Neo commendatore (e magnate) Melnichenko punta su Made with Italy

San Pietroburgo (Russia), 6 giu. (askanews) - Il neo commendatore Andrey Melnichenko raddoppia un impianto, frutto di un'intensa collaborazione con le aziende italiane, magnifico esempio di quello che ormai è stato ribattezzato Made with Italy, come spiega l'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano:

"Oggi abbiamo qui inaugurato, in teleconferenza, un nuovo impianto di ammoniaca nella regione di Leningrado, costruito da Maire Tecnimont".

Terracciano esprime soddisfazione per la consegna dell'onorificenza, nonché per la decisione dello stesso Melnichenko che ora vuole il raddoppio della struttura.

"Una grande storia di collaborazione e un grande esempio del Made with Italy: tecnologia italiana portata qui che ha consentito a una grande società russa Eurochem di avviare una nuova produzione, che poi porterà non solo a soddisfare il mercato russo, ma anche ad alimentare flussi di esportazioni dalla Russia. Ritornando alla commenda, questo è l'ultimo esempio di un'ottima collaborazione che il neocommendatore Melnichenko ha con molte imprese italiane. Oltre ad essere un grande amante dell'Italia, dell'arte italiana, della cultura italiana".