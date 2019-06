Il caffè cambia con il mondo del lavoro: arriva Nespresso Momento

Milano, 6 giu. (askanews) - Un nuovo ecosistema per l'offerta di caffè nel mondo degli uffici e dei luoghi di lavoro. E' stato presentato negli spazi di Talent Garden a Milano il sistema Nespresso Momento, che con due nuove macchine del caffè, a erogazione singola e doppia, punta a supportare con tecnologia e design la dimensione di socialità della pausa caffè.

"Il ruolo del caffè - ha spiegato ad askanews Stefano Goglio, direttore generale di Nespresso Italiana - è sempre stato centrale, in Italia due caffè su tre al giorno vengono bevuti in spazi lavorativi o comunque fuori casa in orari lavorativi. Ma stiamo vedendo anche che questo ruolo centrale sta cambiando, sta evolvendo: da un momento di stacco e di pausa diventa un momento di socialità, di aggregazione e anche di ripartenza, di creatività, di slancio di produttività".

"Nespresso oggi lancia Momento - ha aggiunto Goglio - proprio perché questa centralità del caffè corrisponde a un momento più fluido e a un'occasione di collaborazione e confronto tra le persone. Con il lancio di Nespresso Momento portiamo all'interno degli uffici la qualità di 13 varietà di caffè dedicate a questo canale, porta design, porta tecnologia e porta la sostenibilità".

In questo settore in particolare l'azienda conferma l'attenzione alle comunità di coltivatori dei Paesi dove si produce il caffè e anche per Nespresso Momento, ci assicurano, si sono scelte tutte le misure per ridurre al minimo l'impatto ambientale del sistema. Anche perché si parte dalla convinzione che il caffè continuerà a svolgere un ruolo centrale nel mondo del lavoro del futuro.

"Abbiamo visto dalle interviste e dalle ricerche che abbiamo fatto - ha concluso Stefano Goglio - che il 92% delle persone ritiene il caffè un elemento fondamentale del benessere aziendale; questo continuerà a essere, continuerà a vivere e continuerà a essere rinforzato dal ruolo che Nespresso Momento avrà nella vita lavorativa delle persone".