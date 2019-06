Casa e giardino che passione, il fai da te spopola su eBay.it

Milano, 6 giu. (askanews) - Casa e giardino grandi passioni degli italiani, un amore di cui vogliono prendersi cura personalmente, spendendo sempre di più. È la fotografia scattata dai trend di acquisto online nel comparto dedicato al mondo Casa di eBay.it, un market place con più di 5 milioni di acquirenti solo in Italia e oltre 100 milioni di prodotti nuovi, che diventa una sorta di specchio dei consumi degli italiani. Dei dettagli che emergono fra le pieghe delle categorie di questo vasto mondo, ne parla Federica Ronchi, Head of Consumer Electronics Goods per Italia, Francia e Spagna.

"Nell'ambito del bricolage i materiali, rappresentato da materiali per l'edilizia, per l'idraulica per l'elettricità, le piastrelle, pavimentazione o pannelli solari, hanno rappresentato nell'ultimo triennio una crescita importante, esponenziale, oltre il 36,5% su tutto il mondo del bricolage ed in particolare nei materiali 365 giorni all'anno vendiamo 1 prodotto ogni 32 secondi, un ritmo di vendita vorticoso. In questa categoria specifica abbiamo oltre 1,4 milioni di inserzioni di prodotti nuovi", ha spiegato.

Ma perché questo successo? Questione di domanda e offerta. "Sui nostri 35mila venditori professionali in Italia oltre il 24% è di venditori nell'ambito della casa e del giardino - ha detto Federica Ronchi - questo permette ad eBay di offrire una vasta selezione di inventario, sicuramente l'elemento importante è la competitività del prezzo".

A questo si aggiunge che ordinare online è comodo, semplice, con consegna gratis. Non solo per l'interno della casa, ma anche per l'esterno. "Crescono le aree per la cura del giardino, che vanno dall' arredamento esterno alle sementi che crescono di oltre il 72% e poi abbiamo una crescita importante nella categoria utensili elettrici che sta crescendo nell'ultimo triennio di oltre il 53%", ha sottolineato.

Non è un caso che la parola "piscina" sia stata tra le più ricercate su eBay.it lo scorso agosto. Una passione per l'aria aperta che unisce l'Italia da Nord a Sud come emerge nella classifica delle province che hanno speso di più per la cura di casa e giardino: sul podio Roma, Torino e Milano.